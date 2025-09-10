Россия уже ударила 74 раза по исследовательскому реактору в Харькове – NYT

В Харькове из-за постоянных российских обстрелов те или иные повреждения уже 74 фиксировались на территории исследовательской лаборатории Харьковского физико-технического института, где расположено экспериментальное устройство "Источник нейтронов". Это исследовательский реактор и ускоритель частиц, работающий с обогащенным ураном. Разрушение объекта может привести к радиоактивному загрязнению территории, на которой проживает около 640 тысяч человек.

Здание лаборатории расположено "всего в 22 километрах от линии фронта крупнейшей за восемь десятилетий войны в Европе", отмечает The New York Times. Лаборатория "была так много раз повреждена беспилотниками, ракетами и артиллерией, что это не может быть случайностью", считает издание.

В NYT подчеркивают: даже по внешнему виду здания можно понять – никто и никогда не рассчитывал, что объект может подвергаться и тем более выдерживать такие атаки.

"Это страшно, но мы к этому привыкли", – цитирует издание заместителя главного инженера ХФТИ Александра Бихуна.

"Я просто не понимаю, с чем мы имеем дело. Захватчики делают это без всякой логики", – в свою очередь сказал о нападениях россиян главный инженер института Андрей Мициков.

О каком объекте речь

Исследовательская лаборатория, в которой установлен "Источник нейтронов", является "ядерной подкритической установкой" Харьковского физико-технического института, который в советские времена участвовал в разработке атомных бомб. Однако в 2010 году институт согласился прекратить работу с оружейным ураном и по требованию США передал свои запасы в Россию – в рамках усилий по нераспространению ядерного оружия.

Однако в институте до сих пор хранятся "крайне опасные материалы", отмечает издание. Уран, используемый в ЯПУ "Источник нейтронов", обогащен значительно выше уровня топлива для атомных электростанций.

ЯПУ предназначена для изготовления медицинских радионуклидов, обучения специалистов в ядерной сфере, исследования свойств подкритических систем, исследования материалов и выполнения других, "исключительно научных экспериментов".

Причем научные эксперименты на установке были прекращены после начала войны, а "Источник нейтронов" перевели в режим консервации. Однако на объекте остался уран.

Что предшествовало

В NYT напоминают, что Служба безопасности Украины уже сообщила о подозрении командующим российских оккупационных войск, которые причастны к обстрелам ЯПУ харьковского института. Речь идет о руководителе западного военного округа вооруженных сил страны-агрессора, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных.

Атаки противника могли привести к экоциду на Харьковщине, утверждают в СБУ.

Отдельно издание напоминает, что в 2022 году был поражен трансформаторный узел ЯПУ, из-за чего "здание лаборатории на несколько месяцев осталось без электроснабжения". Ученым пришлось использовать резервное отопление, чтобы предотвратить замерзание охлаждающей воды.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года во время очередного российского обстрела Харькова, ЯПУ "Источник нейтронов" потеряла внешнее электроснабжение. Но тогда система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, были включены аварийные дизель-генераторы. Поэтому радиационная ситуация на площадке осталась в пределах нормы.

