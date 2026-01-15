Россия в разы преувеличила свои 'завоевания' в Украине: OSINT-аналитики разоблачили ложь Герасимова

Российское военное руководство заявило, что за первые две недели января оккупанты захватили более 300 кв. км территории Украины. В то же время независимые OSINT-проекты выяснили, что реальные показатели продвижения РФ были в несколько раз меньше.

Министерство обороны России 14 января обнародовало видео с посещения Валерием Герасимовым пункта управления группировки войск "Центр". В видео начальник Генштаба заявил о "наступлении практически на всех направлениях" и сообщил, что за две недели января российская армия якобы взяла под контроль более 300 кв. км территории и "освободила" 8 населенных пунктов.

В то же время OSINT-аналитики зафиксировали значительно более скромные показатели. По данным проекта DeepState, площадь территорий, которые контролирует Москва, за первые 14 дней января выросла лишь на 84 кв. км. Институт изучения войны оценил российские достижения еще ниже — 73 кв. км.

Аналитики ISW также отметили снижение темпов продвижения российских войск в конце декабря и в начале января. Если с 1 по 17 декабря был зафиксирован захват 276 кв. км, то в период с 17 по 31 декабря только 89 кв. км.

Отдельно Герасимов снова заявил о захвате Купянска и сообщил о якобы попытках ВСУ демонстрировать свое присутствие в городе. В то же время, по данным Black Bird Group и ISW, в декабре российские войска потеряли позиции в Купянске, а карта DeepState свидетельствует, что РФ контролирует лишь отдельные участки города, тогда как значительная часть находится под контролем ВСУ или в серой зоне.

Что касается Покровска и Мирнограда, Герасимов заявил об "освобождении" этих городов, однако ISW не подтверждает успехов российских войск на этом направлении в последние дни. Согласно карте DeepState, Мирноград частично остается в серой зоне, а в городе идут бои.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в течение 2025 года, вероятно, потеряла примерно 415 000 солдат погибшими и ранеными. Это является вторым по величине годовым показателем потерь с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

