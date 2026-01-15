Не рекорд, но очень много: разведка Британии оценила потери армии РФ в Украине за 2025 год

Страна-агрессор Россия в течение 2025 года, вероятно, потеряла примерно 415 000 солдат погибшими и ранеными. Это является вторым по величине годовым показателем потерь с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Потери врага в течение прошлого года немного меньше по сравнению с 430 000 погибших и раненых россиян в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Об этом 14 января сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Согласно сообщению Генерального штаба Украины, среднесуточный уровень потерь России в декабре 2025 года составил 1130 человек, что является увеличением по сравнению с 1030 солдатами в ноябре 2025 года. Отмечается, что потери РФ растут уже четвертый месяц подряд.

"Среднесуточные потери России с августа 2025 года по декабрь 2025 года были пятью самыми низкими среднемесячными показателями, зафиксированными с апреля 2024 года", – сказано в сообщении.

В общей сложности Россия, вероятно, потеряла примерно 1 213 000 своих военных.

В британской разведке отмечают, что месячный показатель потерь России снова вырос в связи с активизацией наступательных действий на всем фронте. РФ, вероятно, продолжит нести высокие потери в течение января 2026 года из-за постоянных атак пехоты с нескольких направлений.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года страна-агрессор Россия впервые потеряла на войне столько оккупантов, сколько смогла мобилизовать за месяц. Силы обороны обезвредили более 33 тысяч личного состава российской армии – примерно столько же РФ призвала за весь декабрь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!