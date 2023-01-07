Россия ведет свою 'игру': в ISW объяснили, почему Кремль не отреагировал на новую партию военной помощи США для Украины

Руководство страны-агрессора РФ и кремлевские пропагандисты не отреагировали на объявление США о новой военной помощи Украине на сумму более 3 миллиардов долларов. Это свидетельствует о том, что российское информационное пространство выборочно выбирает, когда изображать западную военную помощь как эскалацию.

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Недавно Кремль выдавал передачу Украине оборонительных систем ПВО Patriot как эскалацию, но теперь проигнорировал предоставление боевых машин пехоты Bradley. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По мнению аналитиков, отсутствие реакции России на объявление США о военной помощи, подтверждает, что Кремль больше озабочен своими информационными операциями и тем влиянием, которое западная военная помощь может оказать на конкретные российские военные операции.

Кремль выборочно реагирует на западные военные поставки и помощь Украине для поддержки информационных операций, направленных на то, чтобы представить Украину как не обладающую суверенитетом и ослабить готовность Запада оказывать дальнейшую военную помощь, разжигая опасения эскалации.

Также страна-агрессор, вероятно, воспользуется будущей военной помощью Запада, которая, по их мнению, может поддержать эти информационные операции, а не как отражение каких-либо "красных линий" Кремня. ISW ранее отмечала, что эти наблюдения заслуживают рассмотрения в контексте обсуждения Западом вопроса о предоставлении Украине западных танков, систем дальнего действия и других средств.

Напомним, США анонсировали рекордный пакет военной помощи Украине на 3 миллиарда долларов. В новый пакет вооружений впервые войдут около 50 боевых машин Bradley.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета военной помощи от США Украина впервые получит зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Их можно запускать с моря или суши для перехвата вражеских крылатых ракет или самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция в рамках военной помощи передаст Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion. Соответствующей договоренности в телефонном разговоре достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.