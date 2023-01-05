Украина получит от Франции бронемашины Bastion, адаптированные к любым условиям: что о них известно

Франция в рамках военной помощи передаст Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion. Соответствующей договоренности в телефонном разговоре достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Этот БТР классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль, адаптированный к любым условиям. Подробнее о нем рассказывает OBOZREVATEL.

Что известно о БТР ACMAT Bastion

Еще осенью в СМИ появилась информация о возможной передаче Bastion Украине Францией. Теперь этот факт получил официальное подтверждение.

Многоцелевой БТР ACMAT Bastion производится французской компанией Acmat. Он классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник.

Франция активно поставляла Bastion в Африку, Северную Америку и на Ближний Восток. Изначально он был создан для французского спецназа в условиях африканского континента, поэтому он адаптирован к разному климату.

ACMAT Bastion впервые был представлен в 2010 году в Великобритании на выставке вооружений DSEI. В 2015 году Пентагон закупил 62 таких бронетранспортера для передачи разным миссиям, действующим в странах Африки.

Технические характеристики ACMAT Bastion

ACMAT Bastion построен на шасси бронеавтомобиля VLRA. Вес БТР – 12 тонн. Он вмещает от 5 до 10 бойцов десанта в зависимости от модификации, экипаж – 2 человека. Развивает скорость до 110 км в час, дальность хода – 1400 км.

Оснащен броней Stanag 459, защищающей экипаж от боеприпасов калибром 7,62 мм и осколков мин. Основное вооружение – 12,7 или 7,62 мм пулемет с возможностью дистанционного управления,.

Объемы и сроки поставки этих БТР пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, после решения Франции о передаче Украине танков AMX-10 и БТР Bastion глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Она заявила, что теперь мяч на стороне Берлина.