Украина впервые получит от США ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой: чем особенны

В рамках нового пакета военной помощи от США Украина впервые получит зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Их можно запускать с моря или суши для перехвата вражеских крылатых ракет или самолетов.

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Об этом пишет Politico. По данным издания, защитники планируют запускать новое вооружение из зенитных ракетных комплексов "Бук" советского производства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В пакет впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с наведением радиолокации, которые можно запускать с моря или суши. По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, украинским военным удалось приспособить свои существующие пусковые установки "Бук" времен СССР для запуска Sea Sparrow", – говорится в публикации.

Отмечается, что до сих пор Тайвань был единственной страной, эксплуатирующей такой вариант ракет наземного базирования, в то время как военно-морские силы США и нескольких союзных флотов используют их корабельную версию.

Чем особенны ракеты Sea Sparrow?

RIM-7 Sea Sparrow (англ. "морской воробей". – Ред.) – это управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Ее разработали в начале 1960-х на базе ракеты класса "воздух – воздух" AIM-7 Sparrow. На вооружение была принята в 1976 году. Производилась американской военно-промышленной компанией Raytheon.

Характеристики ракеты Sea Sparrow:

масса – около 230 кг;

длина – 3,64 м;

диаметр – 203 м;

размах крыльев – 1,02 м;

масса боевой части – 40,5 кг;

скорость полета – >3,5 Мах.

Минимальная дальность стрельбы "Морского воробья" – 1,5 км, а максимальная – 20-30 км. Ракета может поразить цель на высоте от 6 до 15 240 м.

Добавим, что в пакет помощи Украине и союзникам на восточном фланге НАТО на сумму $3,8 млрд, о котором в США объявили 6 января, войдут 50 боевых машин пехоты Bradley для ВСУ. В целом для Украины предусмотрены $2,25 млрд помощи (учитывая 155-мм артиллерийские снаряды). Также страна получит $225 млн военного финансирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в прошлом. Все силы мобилизованы на то, чтобы 2023-й стал победным.

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