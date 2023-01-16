Россия во время последней атаки била по Киеву новыми ракетами к С-400: военный эксперт объяснил нюансы

Российские оккупанты использовали для удара по Киеву 14 января ракеты к новому зенитно-ракетному комплексу С-400. При работе по наземным целям она имеет дальность около 230 километров.

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На это указал военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец в колонке на "Эспресо". Он опубликовал фото обломков вражеского снаряда и его радиус поражения (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Агентство Defence Express получило фото обломков попавших по Киеву ракет, хотя было несколько прилетов: и по объектам в столице, и по населенным пунктам вблизи нее, в частности Макарову и Копылову. Аналитики нашли на этих обломках индекс, обозначавший ракету 48Н6ДМ.

По словам Згурца, это новая ракета к новому российскому ЗРК С-400. При работе по наземным целям она имеет дальность около 230 км, а вес ее боевой части составляет 180 кг.

Известно, что у ракеты несколько тысяч обломков определенной одинаковой уникальной формы. Они дают заключить, что эти 48Н6ДМ были применены по столице уже во второй раз, объясняет военный эксперт.

В частности, он сообщил, что ранее такие же обломки были обнаружены в зоне уничтоженного частного здания на Протасовом Яру и в разрушенной гостинице за дворцом "Украина" во время ракетных ударов РФ по Киеву 31 декабря.

"Есть основания утверждать, что такие удары проводили с территории Беларуси, в том числе с аэродрома Зябровка в 30 км от границы с Украиной, однако Генштаб пока обтекательно говорит, что удары по Киеву нанесли с севера, потому что с дальностью 230 км их можно осуществлять и с пограничья Брянской области", – подчеркнул Згурец.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Александр Коваленко предположил, что украинская система ПВО во время атаки на Киев могла не сработать, потому что оккупанты, вероятно, запустили баллистические ракеты. Он не исключал, что удар был нанесен с территории Беларуси.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ракеты в столицу летели с северного направления по баллистической траектории. Отмечалось, что агрессор использовал ракеты С-300 или С-400.

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