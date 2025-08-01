Россия вооружила 'Шахедами' бригаду ГРОМ 'Каскад' на фронте: что это значит для Украины

Первая бригада беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" государства-агрессора РФ получила на вооружение дроны-камикадзе типа "Шахед". Однако эти оккупанты находятся непосредственно на линии фронта, а точки запусков "Шахедов" россияне ранее обустраивали только в своих тылах.

На это обратили внимание эксперты Defence Express. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтверждали, что "каскадовцы" уже применяют изготовленные по иранской технологии БПЛА.

"Эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Ими агрессор наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население", – говорится в отчете ГУР, опубликованном 1 августа.

Бригада ГРОМ "Каскад" была основана в 2023 году в составе ВКС РФ как первая, которая специализируется именно на беспилотниках. Ранее было известно, что захватчики из этого военного формирования применяют разведывательные и ударные БПЛА типа "Ланцет", "Орлан-10", Supercam S350, Zala и подобные дроны такого типа.

Появление "Шахедов" вывело ГРОМ "Каскад" на совершенно другой уровень, с возможностью наносить удары не на тактическую глубину, а на стратегическую.

Для понятности в Defence Express сравнили это с гипотетической ситуацией, если бы подразделение, применяющее "Искандер", получило бы наземные пусковые установки с межконтинентальными ракетами.

Россияне ранее выдавали "Шахеды" отдельным подразделениям, дислоцированным вне линии фронта. Известные пусковые площадки располагаются либо на территории РФ, либо на тыловых временно оккупированных территориях.

Возможно, бригада ГРОМ "Каскад" получила такие дроны, чтобы применять их по прифронтовым украинским городам и позициям Сил обороны, предположили эксперты.

В то же время это было бы несколько неожиданным решением, поскольку РОВ имеют и другие средства поражения на заданную глубину, например, управляемые авиационные бомбы с модулями УМПК.

Добавим: первая бригада беспилотной авиации с названием ГРОМ "Каскад"(в/ч 35666-Б, пункт дислокации – г. Кореневск, Краснодарский край) сформирована в российской оккупационной армии в октябре 2023 года и подчинена Военно-космическим силам ВС РФ. Инициатором создания был Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы, который в первый год полномасштабного вторжения добровольно мобилизовался, чтобы воевать против Украины.

Командиром "Каскада" является подполковник Негруб Руслан Николаевич. В ГУР раскрыли информацию, известную об этом оккупанте, включая адрес.

Как писал OBOZ.UA, ранее специалисты Главного управления разведки предоставили иностранным дипломатам доказательства поставки западных компонентов для производства российского оружия. Многочисленная электроника продолжает попадать в руки оккупантов, потому что страна-агрессор обходит санкции.

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