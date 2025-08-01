Имеет 20-летнего сына: в ГУР раскрыли данные о командире российской бригады, которая запускает 'Шахеды' по Украине. Фото

В Главном управлении разведки обнародовали информацию о командире российской бригады, которая запускает ударные дроны "Шахед" по территории Украины. Речь идет о военном, который имеет звание подполковника, Негрубе Руслане Николаевиче.

Военный преступник является командиром бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". Детали сообщили в Telegram-канале ГУР МО Украины.

Что известно

"Подполковник ВС РФ Негруб Руслан Николаевич – командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации – г. Кореновск, Краснодарский край)", – говорится в сообщении.

Именно эта бригада осуществляет запуски БПЛА типа "Шахед" по территории Украины, нанося удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре.

Известно, что Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище. Состоит в браке с Негруб Надеждой Ивановной, которая родилась 8 марта 1981 года.

У пары есть 20-летний сын. Проживает семья по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Микрорайон Северный, д. 1, кв. 76.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Ранее киберспециалисты ГУР нашли новые доказательства массового похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий. Это стало возможным благодаря доступу к сервисам так называемого правительства Крыма. Информацию передали украинским правоохранителям.

Напомним, киберспециалисты ГУР нанесли "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма. В результате операции уничтожены все данные на "правительственных" серверах оккупантов, получен доступ к секретным данным о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупантов на территории украинского полуострова.

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