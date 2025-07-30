'Тысячи файлов с бесценной информацией': киберспециалисты ГУР нашли новые доказательства массового похищения оккупантами украинских детей

Киберспециалисты Главного управления разведки нашли новые доказательства массового похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий. Это стало возможным благодаря доступу к сервисам так называемого правительства Крыма.

Детали сообщили в ГУР 30 июля. Информацию уже передали украинским правоохранителям.

Детали

"В рамках масштабной кибероперации разведчики получили доступ к серверам так называемого правительства Крыма. На этих ресурсах хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аналитики ГУР получили доступ к тысячам документов со списками вывезенных детей, характеристики на похищенных несовершеннолетних, оставшихся без опеки, а также незаконные решения о назначении новых опекунов среди граждан РФ для депортированных сирот. Также были установлены адреса мест проживания и расселения украинских детей, которых принудительно вывезли с оккупированных территорий.

Полученная информация передана украинским правоохранителям

"Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ – похищении украинских детей – уже переданы в правоохранительные органы. Они будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам", – отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, полученная информация позволит найти и вернуть в Украину похищенных детей и наказать виновных в этом преступлении.

"ГУР МО Украины напоминает: каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Недавно директор инициативы президента Украины Bring Kids Back UA Дарья Заривная рассказала, что в Украину удалось вернуть 1458 детей, но еще более 1,6 миллиона остаются под контролем врага. Она добавила, что депортация украинских детей является вызовом для всей системы международного гуманитарного права.

Напомним, что Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с ВОТ Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в армию РФ по достижении 18-летнего возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, на базе ГУР создан сайт с именами всех причастных к похищению украинских детей на временно оккупированных территориях. Владельцы ресурса отмечают, что все они должны стать известными на весь мир и быть привлеченными к ответственности.

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