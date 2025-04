Россия впервые официально признала участие армии КНДР в войне против Украины

Командование российской армии впервые признало участие военных КНДР в операциях против Сил обороны Украины, а именно на территории Курской области РФ. Россияне открыто поблагодарили северокорейских офицеров и солдат за то, что те помогли якобы вытеснить украинские войска из региона.

В частности, на похвалу раскошелились начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и спикер МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 26 апреля Герасимов заявил, что северокорейские силы "оказали значительную помощь" в вытеснении украинских войск из Курщины в соответствии с российско-северокорейским Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Генерал оккупационной армии похвалил северокорейских офицеров и солдат за демонстрацию "профессионализма" и "устойчивости духа, мужества и героизма" во время военных операций в Курской области.

Со своей стороны спикер министерства иностранных дел РФ 26 апреля заявила, что Россия никогда не забудет своих "друзей" из Северной Кореи.

"Но ни Герасимов, ни Захарова не указали, какую роль, если таковая будет, в дальнейшем будут играть северокорейские силы в поддержке российских военных операций против Украины", – подчеркнули в ISW.

Напомним, что Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ 6 августа 2024 года. Спустя почти девять месяцев она все еще продолжается: аналитики DeepState назвали села, которые до сих пор контролируют ВСУ, в то же время подчеркивая, что враг не оставляет попыток продвинуться и закрепиться на Сумщине.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, с начала операции общие потери РФ на Курском направлении достигают 62,4 тысячи военных – как российских, так и северокорейских. Из них 25 тыс. солдат ликвидировано, 36,2 тыс. – ранены, а 983 попали в плен.

