Россия впервые вывела на боевое дежурство новый ракетоноситель 'Циклон': почему это опасный 'сигнал'

Государство-террорист Россия впервые вывело на боевое дежурство в Черное море новый ракетоноситель "Циклон". Корабль может нести сразу 8 крылатых ракет "Калибр".

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Однако "Циклон" еще не прошел испытаний поэтому угрозу от этого корабля спрогнозировать сложно. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, утром 22 августа в акватории Черного моря было три российских ракетоносителя. Общий залп крылатых ракет "Калибр" может составлять 20 единиц.

"Корабельная группировка усилена тремя ракетоносителями, хотя среди них фигурирует новый "Циклон", который еще не прошел даже испытаний. Насколько он угрожающий – сложно представить и спрогнозировать. Но по предварительным данным, можем говорить, что количество "Калибров" в таком случае может быть доведена до 20 единиц", – сказала Гуменюк.

Кроме того, в ОК "Юг" отметили, что в ночь на 22 августа враг запускал несколько ударных беспилотников, что может говорить о том, что враг проводит разведку боем. Так россияне выявляют системы противовоздушной обороны и готовятся к ракетной атаке.

По информации военного портала Defense Express, появление ракетоносителя "Циклон" в Черном моря является опасным сигналом. Эксперты объяснили, что таким образом в составе Черноморского флота РФ появился еще один корабль, который может являться носителем ракет "Калибр".

Теперь Черноморский флот государства-террориста имеет в своем составе два фрегата, уже четыре корвета и до пяти субмарин, которые могут запускать "Калибры". Общий возможный залп ракет агрессор увеличил 70 единиц.

В свою очередь Центр национального сопротивления заявил, что российские войска рассчитывают использовать ракетоноситель "Циклон" для формирования "Азовского военно-морского района" с пунктом базирования во временно оккупированном Мариуполе.

Напомним, после ряда атак в Черном море российские оккупанты начали подготовку экипажей своих военных кораблей к противодействию морским дронам. Также подготовку будут проходить расчеты береговых войск РФ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины вывели из строя пять крупных десантных кораблей Черноморского флота России. Как отметили в ВМС, в настоящее время оккупанты не имеют достаточно мощностей, чтобы восстановить эти потери в морских силах РФ.

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