Россия впервые вывела в море сразу три подводные лодки с крылатыми ракетами, – Плетенчук

Утром в понедельник, 29 июля, российские оккупационные войска впервые вывели на боевое дежурство сразу три подлодки. Они потенциально представляют угрозу, поскольку могут нести на себе крылатые ракеты.

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О ситуации по состоянию на 10:00 сообщил на своей странице в Facebook спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. Фактически это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе подводные лодки государства-агрессора.

"Иногда Черноморский флот [РФ] называют подводным. Теперь это правда", – пошутил капитан третьего ранга.

Добавим: на 06:00 29 июля в Черном море находилось два вражеских корабля-носителя "Калибров" общим залпом до восьми ракет, сообщала ранее пресс-служба ВМС Украины. В акватории Азовского моря в то время российских кораблей не было.

Как писал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 29 июля сбили девять из 10 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупационные войска особенно активно атаковали юг нашей страны. Также они применили авиаракету, которая была уничтожена ПВО.

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