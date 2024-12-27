Россия 'уронила' две авиабомбы в Белгородской области: объявили эвакуацию людей

Летчики армии страны-агрессора России "потеряли" еще две авиабомбы на Белгородщине. ФАБ-500 упали рядом с жилыми домами, из-за инциидента эвакуированы более 150 россиян.

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Как сообщает Telegram-канал ASTRA, 26 декабря самолеты ВКС РФ "уронили" 500-килограммовую авиабомбу с фугасной боеголовкой в селе Кустовое Яковлевского городского округа.

ФАБ-500 приземлилась рядом с жилым домом на улице Победы.

Местные власти эвакуировали более 150 жителей села, утверждается, что обошлось без пострадавших.

Бомбу обещали вывезти и уничтожить уже в пятницу.

Еще одна ФАБ-500, по данным ASTRA, упала в селе Пушкарное, такжерядом с жилым домом.

Люди не пострадали, сообщает Telegram-канал.

Как отмечает ASTRA, в течение 2024 года летчики страны-оккупанта по меньшей мере 165 раз теряли авиабомбы в РФ и на оккупированных территориях Украины.

Часто бомбы попросту не долетают до Украины из-за комплексов УМПК, которыми россяине с весны стали оборудовать советские ФАБы, говорится в публикации.

В частности, 4 мая самолет оккупантов сбросил на Белгород ФАБ-500, ранив семерых человек, повредив 31 домовладение и десять авто. Однак власти страны-агрессора причину падения бомбы скрыли, как и то, что она была российской.

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