Россия второй раз за день подняла в воздух МиГ-31К: объявлена масштабная тревога

Россия второй раз за день подняла в небо истребители МиГ-31К, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

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Как сообщили в Воздушных силах ВСУ по состоянию на 14:58, взлет МиГа зафиксирован с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

По состоянию на 15:07 пусков ракет Х-47 "Кинжал" не было зафиксировано, сообщили мониторинговые каналы.

Отмечается, что враг поднял в небо один МиГ-31К.

По состоянию на 15:36 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы со стороны МиГ-31К.

Воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях связана с активностью тактической вражеской авиации, сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в 12 часов дня 22 января в Украине уже объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета двух российских МиГ-31К. Отбой угрозы был объявлен спустя почти полтора часа.

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