Россия выбрала тактику 'концентрированных ударов': эксперт указал на угрозы для Украины

Судя по последним масштабным атакам России по Украине, агрессор остановился на тактике концентрированных ударов. Она заключается в том, что враг сосредотачивает обстрелы на определенных участках или городах нашей страны.

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Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, если подобные атаки повторятся, то можно ожидать, что такие удары станут постоянными.

"Похоже, в отношении ракетного террора Россия выбрала тактику концентрированных ударов. Суть – не рассредоточивать ударный потенциал по разным направлениям и городам, в ходе массированных ударов, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях", – говорится в сообщении.

Эксперт привел пример, когда в прошлый раз ракетный удар россиян пришелся по Луцку и Тернополю, а беспилотниками оккупанты били по Харькову. В ходе последней атаки рашисты били по Ровно, город подвергся самым большим обстрелам с начала полномасштабной войны в Украине.

"Не знаю, кто стал идеологом в российском Генштабе этой концепции, но если такие удары повторятся, можно говорить, что эту тактику будут практиковать системно. Проблема в том, что у нас единичные города могут противодействовать концентрированным ударам прежде всего, конечно, Киев", – подчеркнул Коваленко.

По его словам, это снова актуализирует необходимость создания хотя бы минимальной эшелонированной защиты воздушного пространства если не по всей территории Украины, то хотя бы вдоль наиболее вероятных маршрутов ударных дронов и ракет противника. Однако в решении этой задачи Украина остается полностью зависимой от помощи союзников.

Напомним, ночью и утром 9 июня Россия во время комбинированной атаки направила ударные дроны и ракеты по территории Ровенской области. В результате действий россиян пострадал человек. Защитникам неба удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 6 июня атаковала ударными дронами и ракетами Луцк. В городе в результате взрывов были повреждены многоэтажки, авто и коммерческие объекты. Пострадало не менее 30 человек, есть и погибшие.

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