Россия вывела в Черное море два носителя 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Россия 30 ноября снова вывела в море свои военные корабли. В Черном море враг удерживает два носителя ракет "Калибр" с неопределенным залпом.

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В Азовском и Средиземном море вражеские военные суда отсутствуют. О ситуации на море на 06:00 рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". В Азовском и Средиземном море вражеские корабли отсутствуют", – отметили в ВМС.

В то же время в Черном и Азовском морях в интересах РФ активно циркулируют гражданские суда.

За минувшие сутки к Черному морю через Керченский пролив вошли 3 корабля, ни один из них не продолжил движение в направлении Босфора.

В Азовское море вошли 11 судов, 7 из них двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в ВМС.

Напомним, ранее в ВМС показали кадры испытания украинского корвета "Иван Мазепа". На корабле недавно опробовали артиллерийское оружие.

В ходе испытаний корвет продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели.