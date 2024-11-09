'Новый этап – новые достижения': в ВМС показали кадры испытания украинского корвета 'Иван Мазепа'. Видео

Украинский корвет "Иван Мазепа" продолжает успешно проходить государственные испытания. На корабле недавно испытали артиллерийское орудие.

Видео дня

В ходе испытаний корвет продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

Корабль оснащен современными системами вооружения, значительно повышающими его боевые возможности. В ходе испытаний были учтены все технические замечания, а модернизация сосредоточена на обеспечении максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны.

"Иван Мазепа" – это не только новейшие технологии, но и символ украинского несокрушимого флота. Уверенность в наших силах растет, и мы готовы к новым вызовам войны. Украина – непобедимое морское государство, способное дать отпор любым угрозам", – заявил командующий ВМС.

Украинский корвет турецкого типа Ada представляет семейство современных кораблей прибрежной зоны, которые выполняют противолодочные операции и патрулирование в открытом море. В их конструкции широко используются принципы стелс-технологий – снижение заметности в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах наблюдения.

Впервые корабль такого типа был построен в Стамбуле в 2008 году. Тогда он обошелся примерно в $260 млн. Судно приводит в движение силовая установка, состоящая из газовой турбины мощностью 31 тыс. лошадиных сил и двух дизельных двигателей.

Конструкция и боевое применение корвета типа Ada подобны американским береговым кораблям типа Freedom, разработанным фирмой Lockheed Martin. Однако лодки турецкого проекта имеют более мощное вооружение, радарные и сонарные системы, тогда как американские – более быстрые, а их конструкция модульная.

Напомним, Украина не отказалась от своих планов по уничтожению Крымского моста и не оставляет без внимания территорию оккупированного полуострова, из-за чего там время от времени "неспокойно". Страна-агрессор РФ вынуждена прилагать большие усилия для обороны своей незаконной пристройки к украинскому Крыму.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ ведет строительство моста, параллельного Крымскому. Также оккупанты возводят оборонные сооружения, пытаясь оградить "сакральный" мост от ударов морских дронов и ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!