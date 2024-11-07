'Один из сакрализованных символов имперской политики РФ': Плетенчук заверил, что Украина не отказалась от планов по Керченскому мосту

Украина не отказалась от своих планов по уничтожению Крымского моста и не оставляет без внимания территорию оккупированного полуострова, из-за чего там время от времени "неспокойно". Страна-агрессор РФ вынуждена прилагать большие усилия для обороны своей незаконной пристройки к украинскому Крыму.

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Об этом в комментарии украинским СМИ рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. "Вы, наверное, периодически наблюдаете в информационном пространстве кейсы относительно того, что в Крыму беспокойно. Это может свидетельствовать о том, что мы не оставляем без внимания оккупированную россиянами территорию нашего Крыма", – сказал он.

По словам Плетенчука, кафиры вынуждены тратить огромные ресурсы, чтобы реагировать на такое "внимание".

"И так же они вынуждены максимальные усилия прилагать для сохранения этой незаконной пристройки в Крым. И в этом смысле Украина не отказывалась от своих планов, и мы делаем все возможное для того, чтобы их реализовать", – сказал Плетенчук.

Он добавил: решение по поражению Крымского моста будет принимать высшее военное руководство, однако даже уже сейчас агрессору придется прилагать максимальные усилия для обороны этого незаконного объекта, которая в свою очередь "очень тяжело дается" россиянам.

Оккупанты вынуждены применять "максимально возможное" количество систем ПВО вокруг Керченского моста и задействовать другие виды и роды армии, в том числе и Росгвардию, чтобы осуществлять пропускной режим, который они называют "контртеррористическим".

По словам спикера ВМС Украины, россияне не могут использовать Керченский мост для опрокидывания военных грузов, однако он остается для них символом имперской политики.

"Мост не может выполнять того функционала основного, а именно полноценную военную железнодорожную логистику, для которой он был построен. Для россиян остается важным сам фактор его существования, его символичность. Даже не имея фактически возможности использовать его полноценно для опрокидывания тяжелой бронетехники, цистерн с горючим, они все равно цепляются за это как один из таких сакрализованных символов российской имперской политики", – пояснил Плетенчук.

Относительно возможного запуска альтернативной Крымскому мосту железной дороги, пока нет подтверждения, что у врага этот потенциал, сказал спикер:

"Подтвержденной информации, что они соединили Ростов с Джанкоем, как декларировали, нет. Там и раньше была железная дорога. То, что они ее восстановили, не означает, что они сейчас могут опрокидывать по суше в Крым все необходимое".

Плетенчук добавил, что кафиры перевозили свои грузы паромными переправами, которые теперь не работают после поражения, и для противника на юге эта логистика недоступна.

А в оккупированной Феодосии горел нефтяной терминал.

"Это все элементы российской военной логистики, которые сейчас "успешно" не работают", – сказал представитель ВМС ВСУ.