Россия вывела в Черное море еще один ракетоноситель – ОК 'Юг'

Армия страны-агрессора России увеличила в Черном море присутствие кораблей, способных нести ракеты морского базирования "Калибр". В частности, на боевое дежурство оккупанты вывели еще один ракетоноситель.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг". Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не посещать людные места, особенно в праздничные дни.

Отмечается, что вражеская корабельная группировка в Черном море увеличилась до 12 единиц. Среди прочего, россияне удвоили количество подводных ракетоносителей.

"На двух субмаринах находится восемь ракет типа "Калибр", – говорят в ОК "Юг".

Там добавили, что украинские защитники обезвредили морскую мину, которую волнами сносило к пляжу в Одесщины. Опасный объект удалось обнаружить и оперативно уничтожить на достаточном расстоянии от берега.

Ранее пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что РФ может осуществить ракетную атаку по Украине и на Пасху, несмотря на то, что имеет незначительное количество ракет типа "Калибр".

По ее словам, особая опасность для прифронтовых регионов, свои удары враг может направить и на объекты критической инфраструктуры на остальной территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 апреля РФ удерживала в Черном море две подводные лодки с восемью "Калибрами". Военные также указывали также повышенную минную опасность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!