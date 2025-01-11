Россия вывела в Черное море носитель 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Россия вывела в Черное море один ракетоноситель. Общий залп – до 4 крылатых ракет "Калибр".

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Имеются вражеские военные корабли и в Средиземном море, среди них 2 ракетоносителя, которые могут нести до 22 ракет. О ситуации на 06:00 11 января рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

По данным ВМС, утром 11 января в Черном море фиксируется один вражеский корабль – носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет.

В Азовском море российских кораблей в этот день нет.

В Средиземном море российских военных судов зафиксировано аж 7. Из них 2 – ракетоносители общим залпом до 22 ракет.

"За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 4 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор. К Азовскому морю – 2 судна, которые двигались из пролива Босфор", – добавили в ВМС.

Напомним, в четверг, 9 января, Россия в очередной раз атаковала Кривой Рог "Искандерами". Впрочем, все ракеты были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.

А до того стало известно, что во время массированной воздушной атаки утром 13 декабря 2024 года украинский пилот F-16 продемонстрировал уникальное мастерство и установил мировой рекорд: за один боевой вылет он уничтожил шесть крылатых ракет. Это удивило даже опытных американских инструкторов.

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