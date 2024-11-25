Россия вывела в Черное море носителя "Калибров": в ВМС оценили уровень ракетной угрозы
Страна-агрессор Россия снова вывела в акваторию Черного моря свои военные корабли. Сейчас там находятся два судна, одно из которых – носитель крылатых ракет "Калибр".
О потенциальной ракетной угрозе известили Военно-морские силы ВСУ. Информация предоставлена по состоянию на 06:00 понедельника, 25 ноября.
"В Черном море два вражеских корабля, из которых один является носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет", – говорится в сообщении
Согласно данным военных, в Азовском и Средиземном морях по состоянию на утро понедельника вражеские корабли отсутствовали.
Вместе с тем за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
– шесть судов к Черному морю (одно продолжило движение в направлении пролива Босфор);
– пять судов к Азовскому морю (четыре двигались из пролива Босфор).
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – напомнили в ВМС ВСУ.
Как сообщал OBOZ.UA, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия смогла решить проблему загрузки "Калибров" на корабли. Ее ранее вызвало перемещение судов Черноморского флота из Крыма в Новороссийск.
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