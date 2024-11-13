Россия решила проблему с 'Калибрами' в Новороссийске: Плетенчук рассказал, возросла ли угроза обстрела

Россия смогла решить проблему загрузки ракет типа "Калибр" на корабле, которую вызвало перемещение судов Черноморского флота из Крыма в Новороссийск. В Черном море нет активных кораблей-носителей "Калибров".

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. По его словам, восстановление загрузочной способности "Калибров" свидетельствует о том, что российские войска адаптировались к новым условиям.

"Из факта применения врагом надводных кораблей можно заключить, что оккупанты решили проблему загрузки на борт "Калибров", – сказал он.

Плетенчук добавил, что системы для загрузки ракет не являются слишком сложными, поэтому довольно странно, что Россия так долго решала этот вопрос.

Он напомнил, что ранее оккупанты смогли приспособиться к загрузке ракет на подводные лодки по горизонтальной схеме.

В Черном море нет активных кораблей с ракетами "Калибр" на борту, однако, по словам Плетенчука, игнорировать сигналы воздушной тревоги не следует. Хотя Россия в настоящее время чаще использует дроны для атак, ее военно-промышленный комплекс продолжает накапливать вооружение.

"Поэтому можно сказать, что враг постоянно готовится. Сейчас у него другая тактика – в основном применяет дроны. Но это не значит, что мы можем расслабиться и не ждать каких-либо других способов влияния", – подчеркнул Плетенчук.

Следует отметить, что последний массированный ракетный удар по Украине российские оккупационные войска нанесли 26 августа. После этого последовало несколько обстрелов с ограниченным боекомплектом и вот уже двухмесячная пауза. На фоне этого длительного затишья возникает вопрос: насколько вероятным является восстановление массированных ракетных ударов в ближайшее время и какой ресурс для этого смогла накопить Россия? Более подробно об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Как сообщал OBOZ.UA, после многочисленных "хлопков" в Крыму российские оккупанты не оставили ни одного корабля в Графской бухте (другое название - Нефтяная гавань) в захваченном Севастополе. Большинство судов враг опрокинул в Новороссийск, РФ.

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