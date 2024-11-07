Возобновление массированных ракетных ударов по Украине: насколько они вероятны и что накопила Россия

Последний массированный ракетный удар по Украине российские оккупационные войска осуществили 26 августа. После этого было несколько обстрелов с ограниченным боекомплектом и в целом вот уже двухмесячная пауза. На фоне этого длительного затишья возникает вопрос: насколько вероятно возобновление массированных ракетных ударов в ближайшее время и каков ресурс для этого смогла накопить Россия?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Думать о том, что Россия могла отказаться от энергетического террора Украины, глупо. Начав практику ударов по украинской энергетике осенью 2022 года с подачи генерала Суровикина, ставшего идеологом энергетического террора, Россия на протяжении всех сезонов совершенствовала методику террора, меняя тактику и подстраиваясь под особенности региональной противовоздушной обороны Украины.

За период с 2022 по 2023 год враг отказывался от унитарных ударов одним типом средств поражения, отдавая предпочтение комбинированным ракетным ударам. Также были попытки повысить эффективность террора – отказавшись от массовых ударов в пользу частых, но ограниченным боекомплектом (как это было в мае – июне 2023 года).

В 2024 году российские оккупационные войска стали синхронизировать между собой ракетные обстрелы, доводя вхождение разных типов ракет в воздушное пространство практически до минимума. Таким образом разная номенклатура с разными характеристиками и алгоритмами перехвата оказывалась в небе Украины практически одновременно.

Но в отопительный сезон 2024-2025 годов российские оккупанты могут применить новую тактику, которую отчасти мы сейчас уже можем наблюдать, но на своем пике она может стать самым серьезным испытанием для украинской ПВО за все время полномасштабной войны.

Но прежде чем описать вероятную новую тактику РОВ, давайте разберемся, каков их потенциал в ракетной компоненте.

Ракеты РОВ

С 26 августа российские оккупанты массово не применяли ракет по территории Украины, ограничившись лишь несколькими ударами ограниченным боекомплектом и регулярными единичными ударами.

В России, в свою очередь, сохраняется стабильное производство ряда ракет, благодаря чему боекомплект у РОВ в течение этих месяцев пополнялся. Только за счет производства за сентябрь и октябрь оккупационные войска имели возможность накопить следующий потенциал ракетного вооружения (с учетом уже имевшегося в запасах):

– Х-101/555 – минимум 120 единиц со средним показателем производства 2 ракеты в сутки и до 200 в запасах;

– 3М-14 "Калибр" – минимум 60 единиц со средним показателем производства одной ракеты в сутки и до 350 в запасах;

– 9М723 ОТРК "Искандер-М": средний показатель производства – одна ракета в сутки, еще не менее 100 единиц в запасах. Но и применялись они регулярно в течение сентября и октября;

– 9М728 ОТРК "Искандер-К" – минимум 30 ракет со средним показателем производства одна ракета за 48 часов и до 200 единиц в запасах. По сути, 9М728 ОТРК "Искандер-К" – это сухопутный вариант 3М-14 "Калибр";

– Х-47М2 "Кинжал" – в среднем 15 ракет со средним показателем производства до двух ракет в неделю и не менее полусотни в запасах.

Помимо всех этих ракет, хорошо знакомым многим украинцам по сводкам, есть еще одна категория, про которую стали забывать. Но от понимания того, сколько их накоплено, становится, мягко говоря, не по себе.

– П-800 "Оникс" – в среднем производят одну ракету в 2-3 дня. В месяц готовой продукции передается в пределах 10-20 единиц.

Но проблема в том, что в последний раз эти ракеты применялись по Украине 11 ноября 2023 года... И за период настолько длительной паузы их накопилось у РОВ не менее 500 единиц!

В основном П-800 "Оникс" использовались по югу Украины, Одесской и Николаевской областях. Самая большая проблема в том, что возможность перехвата этих ракет имеется только у ЗРК Patriot и SAMP/T...

Таким образом, суммарный комбинированный ракетный потенциал РОВ по состоянию на начало ноября может составлять более 1 600 ракет.

Особенности будущей тактики применения

Выше я отметил, что в этом году комбинированные ракетные удары по энергетике Украины могут стать серьезным испытанием для Воздушных сил ВСУ. И причина даже не в том количестве ракет, которое российским оккупационным войскам удалось накопить, а в дронах.

В октябре был установлен абсолютный рекорд налетов дронов на воздушное пространство Украины. По разным данным, показатель налетов за месяц превысил две тысячи. Для РОВ не составляло проблемы за сутки осуществить до 100 и более пусков. При этом большая часть применяемых дронов были не "камикадзе" Shahed-136, а дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги, более дешевые и призванные отвлекать внимание ПВО.

В дронах-приманках оккупанты размещают кустарные "линзы Люнеберга", имитирующие собой объект, сопоставимый с Shahed-136, что и вынуждает мобильные огневые группы, а также средства ПВО отвлекаться на фиктивные цели и даже тратить на них свой боекомплект.

Очевидно, что в рамках массированных ракетных ударов РОВ не только будут использовать комбинированную тактику пусков, максимально синхронизированную между собой по времени, но и большое количество дронов-камикадзе с ещё большим количеством дронов-приманок.

Абсолютно неудивительным может быть то, что общее количество только компоненты дронов всех типов в воздушном пространстве может превышать 100-150 единиц, что при среднестатистическом массированном ракетном ударе комбинированного типа 70-90 и более ракет может стать серьезным испытанием для украинской ПВО.

Выводы

Нет сомнений, что Россия возобновит удары по энергетике Украины в отопительный сезон и, вероятнее всего, в период наступления длительных морозов. К этим ударам оккупанты подготовили широкую номенклатуру средств поражения и на протяжении последних месяцев испытывали нашу ПВО массовыми налетами дронов.

Эти эксперименты проводились явно с целью формирования представления и условий – для последующей катализации комбинированных ракетных ударов в комплексе с дронами.

Единственное, что сейчас останавливает оккупантов – это теплая погода, которая продолжает держаться по большей части территории Украины.