Россия вывела в море корабли с ракетами 'Калибр': в ВМС ВСУ оценили угрозу

По состоянию на 8:00 утра 7 января российская террористическая армия держит в Черном и Азовском морях по одному кораблю. Ракетоносители среди них отсутствуют.

Видео дня

В то же время оккупанты вывели корабли с ракетами "Калибр" в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

На утро 7 января в Черном море находится один вражеский корабль. Еще одно судно зафиксировано в акватории Азовского моря.

В Средиземном море находятся три вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет составляет до 16 единиц.

Также в ВМС ВСУ отметили, что в течение суток в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили три судна к Азовского морю, при чем одно из них двигалось из пролива Босфор.

В Черное море вошло 11 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор. Кроме того, украинские ВМС отметили, что оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Накануне представительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила в эфире телемарафона, что российские оккупанты вернули ракетоносители в пункты базирования. В то же время она добавила, что враг может держать наготове около 40 ракет "Калибр". Также она не исключает, что российские оккупанты могут применить это вооружение с приближением сильных холодов.

"Общая готовность "Калибров" может оцениваться нами до 40, учитывая, что 3 были уже использованы в одной из атак. Но все остальное наготове и могут быть использованы", – сообщила Гуменюк.

Напомним, в ВМС объяснили, почему Россия не задействовала во время ракетных атак корабли в Черном море. Причиной этого стали проблемы с логистическим обеспечением ракетоносителей в акватории.

Как сообщал OBOZ.UA, последние удары РФ по Украине засвидетельствовали изменение тактики России в атаках на украинские регионы, отметили в британской разведке. Удары значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как прошлой зимой, а прежде всего на военную промышленность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!