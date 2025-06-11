Россия за день ударила по Никопольщине почти 30 раз: повреждены предприятия, дома, парник и ЛЭП. Фото

В течение вторника, 10 июня, российские оккупационные войска почти 30 раз атаковали Никопольщину. Под ударом были Никополь, Покровская, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Враг применил FPV-дроны, тяжелую артиллерию, а также сбросил боеприпас с БПЛА.

Вследствие российских атак произошло несколько пожаров.

В районе повреждены предприятия, административное здание, пять авто, четыре частных дома, хозяйственные постройки, парник и линия электропередач.

"Люди не пострадали", – сообщил Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня из-за попадания вражеского FPV-дрона в Никополе пострадали люди. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что в больнице умерла женщина, которая сегодня пострадала из-за атаки на Никополь.

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