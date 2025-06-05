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Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину: в Никополе погибла женщина, есть раненые. Фото

Анна Павлова
War
2 минуты
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Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину: в Никополе погибла женщина, есть раненые. Фото

Во второй половине дня, 4 июня, из-за попадания вражеского FPV-дрона в Никополе пострадали люди. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровщины Сергей Лысак. Позже он добавил, что, к сожалению, в больнице умерла женщина, которая сегодня пострадала из-за атаки на Никополь. По уточненным данным, ей было 45 лет. Медики до последнего боролись за ее жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми.

Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину: в Никополе погибла женщина, есть раненые. Фото
Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину: в Никополе погибла женщина, есть раненые. Фото

"Искренние соболезнования семье. Еще двое местных, которым по 34 года, на амбулаторном лечении. В городе поврежден магазин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один житель региона получил ранения утром во время атаки БПЛА. Он восстанавливаться будет дома.

Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину: в Никополе погибла женщина, есть раненые. Фото
Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину: в Никополе погибла женщина, есть раненые. Фото

"Сложный для Никопольщины день. Кроме пяти пострадавших, ранения получила 83-летняя жительница Марганца. Женщине оказали всю необходимую помощь", – рассказал чиновник.

Он уточнил также, что враг терроризировал Мировскую, Червоногригорьевскую, Марганецкую громады района, а также Никополь. Применял не только дроны, но и артиллерию.

"Атакованы не только магазин, но и легковой автомобиль. Уничтожен гараж, разбиты четыре частных дома. Повреждены также газопровод и линия электропередач", – резюмировал ситуацию в регионе Сергей Лысак.

Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину: в Никополе погибла женщина, есть раненые. Фото

Напомним, что в ночь на четверг, 5 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Сначала они атаковали город ракетой, а затем "Шахедами", под ударом был Слободской район. Сейчас известно о девяти пострадавших.

Кроме того, армия страны-агрессора России в среду, 4 июня, нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения Сил обороны Украины на Полтавщине. В результате атаки есть раненые. Для расследования всех обстоятельств назначена специальная комиссия.

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