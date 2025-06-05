Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину: в Никополе погибла женщина, есть раненые. Фото

Во второй половине дня, 4 июня, из-за попадания вражеского FPV-дрона в Никополе пострадали люди. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровщины Сергей Лысак. Позже он добавил, что, к сожалению, в больнице умерла женщина, которая сегодня пострадала из-за атаки на Никополь. По уточненным данным, ей было 45 лет. Медики до последнего боролись за ее жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми.

"Искренние соболезнования семье. Еще двое местных, которым по 34 года, на амбулаторном лечении. В городе поврежден магазин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один житель региона получил ранения утром во время атаки БПЛА. Он восстанавливаться будет дома.

"Сложный для Никопольщины день. Кроме пяти пострадавших, ранения получила 83-летняя жительница Марганца. Женщине оказали всю необходимую помощь", – рассказал чиновник.

Он уточнил также, что враг терроризировал Мировскую, Червоногригорьевскую, Марганецкую громады района, а также Никополь. Применял не только дроны, но и артиллерию.

"Атакованы не только магазин, но и легковой автомобиль. Уничтожен гараж, разбиты четыре частных дома. Повреждены также газопровод и линия электропередач", – резюмировал ситуацию в регионе Сергей Лысак.

Напомним, что в ночь на четверг, 5 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Сначала они атаковали город ракетой, а затем "Шахедами", под ударом был Слободской район. Сейчас известно о девяти пострадавших.

Кроме того, армия страны-агрессора России в среду, 4 июня, нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения Сил обороны Украины на Полтавщине. В результате атаки есть раненые. Для расследования всех обстоятельств назначена специальная комиссия.

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