Россия за сутки убила двух мирных жителей Донбасса

На подконтрольной части Донецкой области Россия накануне убила двух гражданских. Люди в результате российских обстрелов погибли в населенных пунктах Максимильяновка и Северск.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он подчеркнул, что Украина до сих пор не может установить, сколько украинцев россияне убили на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"Россия убивает гражданских! За 3 марта стало известно еще о 2 жителях Донетчины, убитых россиянами: в Максимильяновке и Северске. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. В некогда живописном месте, где была набережная, все разбито снарядами. Церковь чудом уцелела, однако вокруг не осталось ничего "живого".

Также сообщалось, что СБУ задержала информатора оккупантов, корректировавшего ракетные удары РФ по гражданским объектам в Донецкой области. Информатором россиян оказался житель Мирнограда, поддержавший войну, развязанную Россией против Украины. Он собирал информацию о размещении подразделений украинских защитников на Авдеевском направлении, а также передавал захватчикам координаты объектов социальной инфраструктуры в Покровском районе.