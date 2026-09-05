"Россия забирает свое": что думают мужчины, осужденные за государственную измену и коллаборационизм

В Украине более 15 тысяч человек, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Среди них есть и осужденные за государственную измену и коллаборационизм. Причем даже оказавшись за решеткой, они называют Украину "вражеской территорией", оправдывают российского диктатора, говорят об "обмане в Стамбуле" и совершенно не сожалеют о содеянном.

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Украинская журналистка Рамина Эсхакзай сделала репортаж из колонии о людях, отбывающих наказание за измену. Материал вышел в рамках известного проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу к своим", однако обменять этих предателей невозможно, рассказывает журналистка.

Несколько цитат

Ниже – несколько цитат от разных осужденных. И хотя это все разные люди, по их словам можно составить общий портрет украинского предателя.

"Голосовал за Зеленского. Я надеялся, что этот человек остановит войну. Он обещал хоть с лысым чертом договориться, лишь бы не поставили Украину на колени. Не договорился. Он обещал остановить войну, остановить смерти – не остановил".

"Путина обманули ( украинцы, – OBOZ.UA). В Стамбуле обманули, он дошел до Киева и ушел. Он ушел, поверил как человек и ушел. Он вывел войска. Он мог не выводить войска, и все бы давно закончилось. Его обманули".

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– Как вы объясняете полномасштабное вторжение России в Украину? – Я считаю, что Россия забирает свое. Они забирают свое как правопреемница Советского Союза.

"Если бы можно было вернуть время назад, я бы поступил точно так же и сел бы в тюрьму. Потому что я делал это не за деньги, а из личных убеждений".

Можно ли распознать предателя

Около 30% осужденных мужчин (и менее 10% осужденных женщин) утверждают, что идейно ненавидят Украину, говорит руководитель научно-исследовательского центра Пенитенциарной академии Украины Андрей Галай.

"Идеологическая составляющая там в меньшинстве. В основном обманывают – и если не вас, то самих себя. Потому что, конечно, на камеру говорить о том, что "я вот такое циничное существо и за деньги способствовал убийству своих сограждан, защитников, мирных жителей, наводил вражеские ракеты и, возможно, даже гибель детей" — вряд ли кто-то захочет говорить об этом вслух. Но в подавляющем большинстве случаев речь идет о наличии меркантильного интереса. Причём, что интересно, нельзя сказать, что эта категория лиц, совершивших такие преступления, сильно отличается от остальных или что их можно как-то выделить в нашем обществе или узнать на улице", – говорит он.

Специалисты пытались выяснить, насколько сознательно и идеологически совершаются государственная измена и коллаборационная деятельность. Считается, что сознательно, однако результаты исследования опровергли этот стереотип.

"Большая часть, а это примерно 70% и той, и другой категории, в качестве своих мотивов и факторов, которые подтолкнули их к этому или способствовали этому, называют сложные обстоятельства, необходимость решения семейных и жизненных проблем, поиск средств и другие подобные вещи", – сказал Андрей Галай.

Портрет изменника

Другой стереотип – это регион проживания предателя. Как выяснилось, нет какой-либо тенденции, связанной с регионами. Есть осужденные из разных областей Украины, включая самые западные.

"Примерно 10 % таких осужденных имеют не то что корни проживания до совершения преступления, а корни происхождения: они родились и долгое время проживали на территории бывших советских республик, а затем переехали в Украину. Вот такая тенденция и наблюдается. На мой взгляд, эти 10% – это фактор, над которым стоит задуматься", — отметил Андрей Галай.

"Пенсионеры, испытывающие ностальгию по СССР", – это тоже миф. Средний возраст предателей составляет примерно 40 лет, отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове Служба безопасности Украины задержала агентурную пару российской военной разведки – военнослужащего Сил обороны и его жену. По заданию врага мужчина был мобилизован в ВСУ, где собирал сведения об украинских военных объектах и передавал их российской стороне.

А в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб – предателем оказался офицер, командир группы специального назначения Национальной гвардии Украины.

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