Россия забрасывает своих диверсантов в три украинские области: в ГПСУ рассказали подробности

Сейчас Россия перебрасывает своих диверсантов в три украинские области, граничащие с РФ. Больше всего вражеских ДРГ фиксируется в Сумской области, периодически их выявляют также на Харьковщине и Черниговщине.

Основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах. Подробности рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

"Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговщине. Собственно, ДРГ – это те группы, которые пытаются раскрыть места расположения Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГПСУ, и ВСУ, и Нацгвардии", – отметил он.

Впрочем, по словам Демченко, вражеские ВРГ также угрожают и гражданскому населению этих областей.

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"Это также угроза и местным жителям, ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, которые двигаются в пограничье. Они не разбираются, военные это или гражданские", — констатировал спикер ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты из миномета обстреляли авто энергетиков в Сумской области. Ранения получили два человека.

Также стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали с поличным диверсанта ГРУ, который хотел взорвать несколько АЗС в Украине. Злоумышленник был задержан, когда закладывал взрывное устройство под бочкой с газом на одной из автозаправочных станций в Харькове.

Также следствие выяснило, что задержанный причастен к реализации других актов диверсии на территории Харьковщины, в частности, он устроил подрыв колеи на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.