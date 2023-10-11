СБУ и Нацполиция задержали с поличным диверсанта ГРУ, который хотел взорвать несколько АЗС в Украине. Фото

Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией задержала с поличным диверсанта, который работал на российскую военную разведку и планировал взорвать несколько АЗС в Украине. Для диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Взрывчатку злоумышленник хранил в специально обустроенном хранилище на территории одного из лесных массивов Харьковской области.

Взрывы резервуаров с горючим на автозаправочных станциях, согласно замыслу российских спецслужб, должны были привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Однако правоохранители помешали планам оккупантов и задержали российского агента на горячем, когда тот закладывал взрывное устройство под бочкой с газом на одной из автозаправочных станций в Харькове.

Во время задержания диверсанта взрывное устройство, состоявшее из 2,5 килограмма пластида и часового механизма с электродетонатором, было сразу деактивировано.

Также следствие установило, что задержанный мужчина причастен к реализации других актов диверсии на территории Харьковщины. Среди таких инцидентов был подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.

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Предателем оказался бывший работник расформированной милиции. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он был дистанционно завербован представителем российской военной разведки.

Во время обысков у мужчины правоохранители обнаружили: около 5 килограммов пластида, детонаторы, механизм с часовым таймером, предназначенный для взрывного устройства, две боевые гранаты типа Ф-1 и РГД-5, револьвер, почти 900 тысяч гривен в наличном эквиваленте.

Сотрудники СБУ планируют сообщить задержанному о подозрении по статьям 113 и 263 Уголовного кодекса Украины. За совершенные деяния злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, что Служба безопасности Украины установила личности двух предателей, которые навели ракету "Искандер" на село Гроза в Харьковской области. Тогда в результате теракта 5 октября погибли 55 человек. Злоумышленниками оказались два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации начали сотрудничать с врагом.

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