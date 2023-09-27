Россия задействовала в войне против Украины части новой армии: разведка Британии оценила угрозы

Россия впервые привлекла части своей новой 25-й общевойсковой армии к боевым действиям. Британские разведывательные службы провели анализ и оценили возможные угрозы от новой координированной атаки российских вооруженных сил на Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter. Россия ввела в бой части новой армии с середины сентября.

Согласно данным британской разведки, подразделения двух маневренных компонентов 25-й общевойсковой армии – 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады – активно участвуют в боевых операциях на фронте, находясь к западу от городов Северодонецк и Кременная, в районе границы Донецкой и Луганской областей.

Согласно анализу разведки, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину редко сохранялись неизменными армейские группировки, которые могли бы стать основой для новой крупной наступательной операции.

"С учетом того, что 25-я общевойсковая армия, вероятно, развертывается по частям для укрепления растянутой линии фронта, вероятность новой координированной атаки российских войск в ближайшие недели снижается", – подчеркивают аналитики разведки.

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