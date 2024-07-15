Россия задействовала в войне против Украины недостаточно оснащенные подразделения: в ISW объяснили, что это значит

Страна-террорист Россия задействовала недостаточно оснащенные подразделения, изначально предназначенные для использования в качестве оперативного резерва. Это может свидетельствовать о том, что военное командование РФ отстало от предполагаемого графика укомплектования и вооружения подразделений.

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Недостаточно оснащенные подразделения врага были зафиксированы на Авдеевском и Торецком направлениях. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Отмечается, что российское военное командование намерено сформировать 27-ю мотострелковую дивизию в качестве оперативного резерва Центральной группировки войск, которая в настоящее время отвечает за наступательные операции РФ на Авдеевском и Торецком направлениях. Эти подразделения враг планировал задействовать в случае украинского контрнаступления.

Однако оккупанты уже перебросили 433-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, укомплектованный деградировавшими остатками 21-й мотострелковой бригады, в район северо-западнее Авдеевки, прежде чем полностью восстановить его боеспособность. Также российское военное командование перебросило 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление раньше срока, прежде чем подразделения достигли своих плановых сроков.

Аналитики ISW впервые зафиксировал сообщения о подразделениях 27-й мотострелковой дивизии, действующих под Авдеевкой в ​​апреле 2024 года и под Торецком в начале июля 2024 года. Однако развертывание этих подразделений для ведения боевых действий раньше, чем планировалось, может свидетельствовать о том, что российское военное командование отстало от предполагаемого графика укомплектования и вооружения и не смогло оснастить эти подразделения.

Также эксперты предполагают, что усилия России по формированию резервов создают незначительное количество дополнительных сил, которые не сразу направляются на фронт. Кроме того, страна-агрессор не может использовать их для постепенного создания оперативных резервов. При этом российское военное командование могло развернуть подразделения заранее, чтобы усилить изнурительные атаки российских войск на востоке Украины.

Напомним, командование оккупационных войск РФ перебрасывает неустановленное количество сил в район границы с Харьковской областью Украины. Пока неясно, планирует оно немедленно использовать их для боевых действий на этом направлении или же просто для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить ее к запланированной конечной мощности.

Ранее сообщалось, что за сутки 14 июля Силы обороны Украины обезвредили на фронте 1200 российских оккупантов. Общая численность потерь армии РФ за весь период полномасштабной войны достигла 560 290 лиц убитыми и ранеными.