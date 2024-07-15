ВСУ отминусовали 1200 оккупантов и 62 артсистемы за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины обезвредили на фронте 1200 российских оккупантов. Общая численность потерь армии РФ за весь период полномасштабной войны достигла 560 290 лиц убитыми и ранеными.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что также поредели ряды военной техники врага.

В частности, к утру 15 июля уничтожены и повреждены 8 танков, 15 боевых бронированных машин, 62 артсистемы оккупантов.

Кроме того, украинские защитники уничтожили два средства ПВО, 41 БПЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 85 единиц автомобильной техники и цистерн с ГСМ. Также враг потерял три единицы специальной техники.

Напомним, как рассказал командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк, в течение уходящей недели украинские воины уничтожили и повредили более 1300 единиц вражеской техники и вооружений. Общие потери оккупантов в живой силе за указанный период превысили 8 тысяч человек.

В Страткоме ВСУ показали, как украинские защитники ликвидировали замаскированную российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" на одном из направлений фронта. По координатам, предоставленным корректировщиками 109-й бригады территориальной обороны, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады нанесли точный удар с БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 1 по 14 июля Силы обороны Украины поразили на временно захваченных войсками РФ территориях не менее 17 баз и штабов оккупантов. Кроме того, у врага "отминусированы" склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

– Операторы дронов из подразделения "Ронины" во время одной ночной охоты уничтожили четыре единицы автомобильной техники врага и поразили ТОС-1 "Буратино".