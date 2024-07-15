Украинские воины уничтожили на фронте вражескую САУ 2С3 'Акация': взрывное видео

Украинские военные продолжают уничтожать ценную технику оккупанта. В этот раз они ликвидировали замаскированную российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" в одном из направлений фронта.

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Взрывное видео показали в Старткоме ВСУ. Координаты, предоставленные спецназовцами, позволили нанести точный удар с БПЛА.

Украинские бойцы обнаружили и идентифицировали вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация". Точным выстрелом техника противника уничтожена до основания.

Справка

САУ 2С3 "Акация" – советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Имеет расчет четырех членов экипажа и эффективную дальность стрельбы на 20 км.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что на прошедшей неделе украинские воины уничтожили и повредили как минимум более 1300 единиц вражеской техники и вооружений. Общие потери окупантов в живой силе за указанный период превысили 8 тысяч человек.

Кроме того, защитники уничтожили самолет, 45 ракет и 246 БПЛА россиян. По его словам, с 7 по 14 июля Россия в войне против Украины потеряла около 8100 окупантов и 1355 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

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