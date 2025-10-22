Россия запускает по Украине все больше дронов: в разведке Британии обнародовали статистику

Страна-агрессор Россия в сентябре 2025 года запустила по Украине примерно 5500 ударных беспилотных летательных аппаратов. Это значительное увеличение количества примененных дронов по сравнению с 4100 БПЛА, запущенными в августе 2025 года.

Августовское сокращение почти наверняка было связано с попытками России продемонстрировать якобы готовность принять участие в содержательных переговорах. Об этом 21 октября сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

В октябре 2025 года Россия уже запустила более 3000 ударных БПЛА.

Оккупанты бьют не только дронами

"Россия поддерживает высокий темп ударов, проведя четыре крупномасштабные атаки с использованием своего парка бомбардировщиков дальней авиации в сентябре 2025 года. Сюда входит удар 7 сентября 2025 года, во время которого было запущено более 800 средств поражения, преимущественно беспилотных летательных аппаратов", – отметили в британской разведке.

Там отметили, что такое сочетание оккупантами современных ракет и массового использования беспилотных летательных аппаратов имеет целью усложнить работу украинской противовоздушной обороны и повысить "жизнеспособность российских средств поражения". Так, в сентябре Россия запустила более 70 своих новейших крылатых ракет Х-101 по целям в Украине.

Россия атакует критическую инфраструктуру

Критическая инфраструктура Украины "почти наверняка" стала приоритетной целью России, отмечают британцы. РФ пытается повредить энергетическую сеть Украины перед зимним периодом, как это уже делала ранее во время конфликта.

В октябре 2025 года Россия осуществила четыре масштабных удара по критической инфраструктуре Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку врага, в результате которой пострадали энергетические объекты в ряде регионов нашего государства. Он подчеркнул, что российская тактика остается неизменной. Прежде всего это убийства мирных людей, во-вторых – террор холодом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!