Россия запустила 35 ракет по газовой инфраструктуре Украины: Зеленский рассказал, сколько удалось сбить. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне пытаются нанести как можно больший ущерб энергетической инфраструктуре накануне отопительного сезона. Только в последнем комбинированном ударе по газовым объектам враг выпустил 35 ракет, и только половину удалось сбить.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 3 октября. По его словам, непростой остается ситуация на Черниговщине, Сумщине и Донетчине.

"Провел Ставку. Энергетика – доклады по защите наших объектов, по восстановлению. Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре – как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в частности баллистика. Комбинированный удар, и только половину ракет удалось сбить", – заявил он.

Какова ситуация в регионах из-за атак РФ

По словам Зеленского, непростой остается ситуация на Черниговщине после ударов дронами, в частности в Нежине, Чернигове и Славутиче, а также на Сумщине.

Украинский лидер добавил, что вечером 3 октября враг нанес баллистический удар по энергетической инфраструктуре в Донецкой области. "Краматорск, Славянск, Дружковка. Продолжается восстановление. И хочу отметить всех, кто оперативно помогает людям и осуществляет ремонты, замену источников энергоснабжения", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил важность того, чтобы люди в каждой нашей громаде, которые нуждаются в поддержке, получили необходимую поддержку.

"Это прямая ответственность руководителей на местах – от областного уровня до каждого города, до каждой громады. Ресурсы для такой помощи есть. Ожидаю больших результатов и от военного командования – тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей", – заявил президент.

Что предшествовало

Россия в ночь на 3 октября нанесла удары с применением ракет и БПЛА по украинской энергетике. На Сумщине удары продолжились и днем – без света остается город Шостка и 38 населенных пунктов Шосткинской громады. В Полтавской и Харьковской областях – серьезно пострадала газодобыча. В Черниговской области одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений света.

На Полтавщине после удара российских захватчиков по газодобывающей инфраструктуре спасателям удалось не допустить распространения огня. Но повреждения указанной инфраструктуры оказались критическими.

Накануне, 2 октября, из-за российской атаки город Нежин на Черниговщине полностью остался без света. Из-за этого, в частности, все учебные заведения с 6 октября переходят на дистанционное обучение.

В среду, 1 октября, на Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия сменила главную цель ударов по энергетике Украины. Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, страна-агрессор начала бить по объектам газодобычи и газотранспортной системы, чтобы сорвать окончательный отказ Украины и Евросоюза (ЕС) от российских энергоносителей.

