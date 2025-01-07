Силы обороны сбили 28 из 38 российских ударных дронов, остальные – локационно потеряны

Силы обороны Украины отразили дроновую атаку РФ на Украину в ночь на 7 января, сбив 28 целей. Остальные десять вражеских средств воздушного нападения были локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала в семи регионах. Об атаке, продолжавшейся с ? минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил 38 ударных беспилотников, среди которых "Шахеды" и дроны-имитаторами разных типов, с направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, защитники неба сбили 28 российских БПЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

"Попадания не зафиксированы. 10 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении РФ", – сообщили в Воздушных силах.

Известно, что шесть вражеских дронов этой ночью были сбиты на Сумщине, два БПЛА уничтожили на Николаевщине, один – на Черкасщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 января защитники неба сбили две управляемые авиаракеты Х-59 и 79 дронов над девятью областями. Остальные 49 вражеских БПЛА-имитаторов были локационно потеряны без последствий.

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