Россия ударила 'Искандером' и запустила 48 дронов: защитники неба сбили 26 БПЛА, еще 20 'упали'

Страна-агрессор Россия в ночь 29 октября атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 48 ударными дронами. Защитники неба сбили 26 БПЛА, еще два десятка упали под действием средств радиоэлектронной борьбы.

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ПВО работала в восьми регионах. Об отражении этого нападения, продолжавшегося с 22:00 понедельника, 28 октября, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Баллистической ракетой "Искандер-М" оккупанты ударили по Кривому Рогу с территории временно оккупированного Крыма. А 48 "Шахедов" и дронов неустановленного типа летели из российских городов Орел и Курск. Авиация же врага круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории на разных направлениях.

Очередное воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

По состоянию на 09:00 вторника подтверждено сбитие 26 вражеских беспилотников. Кроме этого, 20 дронов локационно потеряны, один вернулся в РФ. Информация уточняется и обновляется.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что этой ночью силы ПВО сбили в регионе один вражеский БПЛА типа Shahed: место падения обломков устанавливается, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В Киеве из-за обломков сбитых целей возник пожар в Соломенском районе и пострадали шесть человек. В Святошинском районе выбило окна в админздании.

В одном из районов Киевской области из-за обломков сбитых целей горел травяной настил, а в другом повредило дорожное полотно возле населенного пункта.

Над Черкасщиной обезвредили пять "Шахедов": в одном случае в результате падения обломков возникло возгорание сухой растительности. Кроме этого, семь вражеских дронов сбили в Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки 28 октября защитники неба сбили 66 из 100 вражеских дронов над тринадцатью областями Украины. Еще 24 вражеских БПЛА были локационно потеряны, а четыре улетели в направлении РФ и Беларуси; было и несколько попаданий по инфраструктуре.

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