Россия запустила 'Шахеды' по Украине: в каких областях объявили воздушную тревогу

Страна-агрессор снова атакует Украину. Вечером 25 ноября враг запустил "Шахеды " по северному и южному направлениям.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 20:00 воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях.

"Движение ударных БпЛА через Сумщину. Курсом на Черниговщину! Кроме того, новые группы ударных БпЛА двигаются с юга через Запорожскую область! Курс северо-западный", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Также зафиксировано несколько групп ударных БПЛА на севере Харьковщины. Курс южный. По состоянию на 20:09 тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областях, а также на Донбассе.

По состоянию на 20:27 ситуация с пуском БПЛА следующая:

– Несколько групп ударных БПЛА на западе Сумщины курсом на Черниговщину.

– Еще несколько групп ударных БПЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину.

– Новые "шахеды" из Курской обл. (РФ) в Сумскую область.

– Несколько групп в Харьковской области. Двигаются в южном направлении.

– Через Днепропетровщину в направлении Каменского.

Напомним, армия страны-агрессора России в воскресенье, 24 ноября, запустила "Шахеды" по Украине. Противник атаковал несколькими волнами: впервые дроны пересекли границу с Сумской областью около 10:50. Вторая серия БПЛА появилась вечером в Запорожье. Есть разрушение, в частности, в Запорожской области, где ранение получил ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России вечером в воскресенье, 24 ноября, направили ударные беспилотники типа Shahed-136 в направлении украинской столицы. В Киеве и области были слышны взрывы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!