Россия атакует Киев и другие регионы Украины 'Шахедами': по какому курсу летят дроны, где работает ПВО

Армия страны-агрессии России в воскресенье, 24 ноября, запустила "Шахеды" по Украине. Тревога объявлена в ряде регионов, в частности в Киеве и области.

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В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали детали движения дронов-камикадзе. По состоянию на 15:27 вражеские БПЛА с курсом на мероприятие зафиксированы в Киевской области, в частности в районе Борисполя и в восточной части области.

Также "Шахед" двигался в южной части Черниговщины курсом на запад, еще один – в направлении Кривого Рога с севера.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 ноября РФ атаковала Украину 73 ударными дронами, среди которых "Шахеды". Защитникам неба удалось сбить 50 вражеских БПЛА, большинство из остальных упали под действием РЭБ.