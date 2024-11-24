Над Украиной ночью сбили 50 российских дронов, еще 19 локационно потеряны

В ночь на 24 ноября Россия атаковала Украину 73 ударными дронами, среди которых "Шахеды". Защитникам неба удалось сбить 50 вражеских БПЛА, большинство из остальных упали под действием РЭБ.

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Противовоздушная оборона работала в семи регионах. Детали об отражении атаки, продолжавшейся с 00:30 воскресенья, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил по Украине 73 БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из города Орел и Брянской области РФ.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 воскресенья противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях.

Еще 19 дронов локационно потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

"В воздухе – четыре вражеских БПЛА, боевая работа продолжается! Информация обновляется. Держим небо! Вместе – к победе!" – добавили в Воздушных силах.

По данным Сумской ОВА, ночью над регионом были сбиты семь "Шахедов". Также защитники неба уничтожили около 10 вражеских БПЛА, которые летели на Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит еще один зенитный ракетный комплекс NASAMS для защиты от российских воздушных атак. Это норвежская мобильная система ПВО, которая используется для уничтожения целей на малых и средних высотах в любую погоду.

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