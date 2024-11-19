УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Над Украиной за ночь сбили 51 из 87 российских БПЛА, еще ряд целей локационно потеряны

Марина Лисничук
War
2 минуты
507
Над Украиной за ночь сбили 51 из 87 российских БПЛА, еще ряд целей локационно потеряны

Защитники неба Украины отразили очередную воздушную атаку России, которую та совершила в ночь на 19 ноября 87 ударными дронами. Более полусотни вражеских БПЛА были сбиты, еще три десятка локационно потеряны.

Видео дня

Противовоздушная оборона работала в девяти областях. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака началась с 19:00 прошедших суток, враг атаковал 87 дронами Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел в РФ, а также с временно оккупированной территории Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 51 вражеского БПЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

В результате активного противодействия защитников 30 дронов локационно потеряны в разных регионах. Кроме этого, еще одно состояние на это время находилось в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжалась.

Над Украиной за ночь сбили 51 из 87 российских БПЛА, еще ряд целей локационно потеряны

Во время этой атаки россияне направили "Шахеды" на город Глухов в Сумской области: было атаковано общежитие, погибли шесть человек и 12 получили ранения.

По предварительным данным, в 13 российских дронов были уничтожены в Черкасской области.

"В то же время имеем и несколько падений вражеских БПЛА. Из-за этого в Черкасском районе была повреждена линия электропередач. На данный момент подача электроэнергии восстановлена. Также повреждены окна и крыши частных домов – нанесенный ущерб уточняем. Кроме того, возник пожар в нежилом здании. Его уже локализовали". Всюду обошлось без пострадавших ", – рассказал начальник ОВА Игорь Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 ноября защитники неба сбили восемь из 11 российских БПЛА, еще три вражеских дрона были локационно потеряны. При этом РФ ударила по Сумщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и применила управляемую авиаракету Х-59.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!