Над Украиной за ночь сбили 51 из 87 российских БПЛА, еще ряд целей локационно потеряны

Защитники неба Украины отразили очередную воздушную атаку России, которую та совершила в ночь на 19 ноября 87 ударными дронами. Более полусотни вражеских БПЛА были сбиты, еще три десятка локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала в девяти областях. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака началась с 19:00 прошедших суток, враг атаковал 87 дронами Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел в РФ, а также с временно оккупированной территории Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 51 вражеского БПЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

В результате активного противодействия защитников 30 дронов локационно потеряны в разных регионах. Кроме этого, еще одно состояние на это время находилось в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжалась.

Во время этой атаки россияне направили "Шахеды" на город Глухов в Сумской области: было атаковано общежитие, погибли шесть человек и 12 получили ранения.

По предварительным данным, в 13 российских дронов были уничтожены в Черкасской области.

"В то же время имеем и несколько падений вражеских БПЛА. Из-за этого в Черкасском районе была повреждена линия электропередач. На данный момент подача электроэнергии восстановлена. Также повреждены окна и крыши частных домов – нанесенный ущерб уточняем. Кроме того, возник пожар в нежилом здании. Его уже локализовали". Всюду обошлось без пострадавших ", – рассказал начальник ОВА Игорь Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 ноября защитники неба сбили восемь из 11 российских БПЛА, еще три вражеских дрона были локационно потеряны. При этом РФ ударила по Сумщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и применила управляемую авиаракету Х-59.

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