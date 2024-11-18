Россия ударила по Украине тремя ракетами и запустила 11 дронов: сбито восемь БПЛА

В ночь на 18 ноября Россия ударила по Украине тремя ракетами и запустила 11 беспилотников. Защитники неба уничтожили восемь дронов над пятью областями.

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Атака продолжалась с 19:00, О результатах ее отражения сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг ударил по Сумщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл. РФ.

Так же с территории Курщины россияне совершили пуски 11 ударных дронов Shahed и беспилотников неустановленного типа.

Противовоздушная оборона сбила восемь дронов в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

"Три БПЛА – локационно потеряно", – подчеркнули в Воздушных силах.

В результате баллистического удара РФ в Сумах частично разрушена многоэтажка и погибли 11 человек, в том числе двое детей. Еще более 60 человек травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября государство-террорист РФ совершило самую массированную за всю полномасштабную войну ракетную атаку на Украину, применив 210 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 102 российские ракеты разных типов и 42 дрона, еще почти столько же беспилотников были локационно потеряны.

В сводке о потерях врага Генштаб ВСУ известил, что за сутки Силы обороны сбили 112 крылатых ракет РФ.

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