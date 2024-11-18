Более 1500 оккупантов и 400 единиц техники и вооружения: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ примерно на 722 440 военнослужащих. В частности, 1560 захватчиков были ликвидированы и ранены в боевых столкновениях за минувшие сутки.

Видео дня

Также защитники обезвредили еще 403 единицы российской военной техники и вооружения. О потерях агрессора по состоянию на 18 ноября рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Большинство из уничтоженных накануне вражеских средств поражения – это ракеты и дроны, ведь 17 ноября Силы обороны отразили массированную комбинированную воздушную атаку РФ. В общем за сутки уничтожено 112 крылатых ракет (всего 2753) и 99 беспилотников оперативно-тактического уровня (19 073).

Также воины отминусовали 38 боевых бронированных машин (всех 19 059), 30 артиллерийских систем (20 586), 15 танков (9365) армии РФ.

Кроме того, сожгли 107 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (29 428), две – спецтехники (3655).

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 1252 РСЗО, 999 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны уничтожили три склада с боеприпасами армии РФ на Луганщине. Вражеские цели были поражены с помощью БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!