Пограничники в Луганской области уничтожили три склада с боеприпасами российской армии. Видео

Украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают выполнять боевые задания в Луганской области. Недавно бойцы Государственной пограничной службы поразили с помощью БПЛА вражеские цели на этом направлении фронта.

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Операцию выполнили операторы ударных БПЛА подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс" бригады "Помста". Видео было опубликовано в Telegram-канале ГПСУ в воскресенье, 17 ноября.

Военные цели российских оккупационных войск были уничтожены в районе Кременной и Серебрянского лесничества.

В частности, уничтожены 12 единиц военного транспорта врага, две пушки и два миномета. Кроме того, пограничниками были отминусованы у россиян три склада боекомплекта и горюче-смазочных материалов в Луганской области, а также уничтожены позиции и укрепление войск РФ.

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал, что пограничники отразили вражеский штурм близ Волчанска. В атаку оккупанты пошли силами двух отделений пехоты, проведя артподготовку 120-мм минометами и заручившись огневой поддержкой двух БМП. Украинские воины вступили с захватчиками в ожесточенное сражение, после которого в живых остались всего два оккупанта: они пополнили обменный фонд.

Также ранее пограничники показали, как обнаружили и уничтожили два укрытия и транспортное средство российских войск на Запорожском направлении.

Операция была проведена с помощью современных FPV-дронов, позволяющих точно локализовать и поразить цели даже в самых сложных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений воины ГПСУ на днях уничтожили российский БТР-70. Вражескую "броню" "демилитаризовали" украинские FPV-дроны.