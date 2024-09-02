Россия запустила ударные дроны по Украине: в каких областях объявлена воздушная тревога

Вечером в понедельник, 2 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северного направления.

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Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Группы "Шахедов" через Сумскую область двигались по направлению к Черниговщине.

В остальных областях тревогу объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Вскоре по баллистике объявили отбой, тревога оставалась из-за "Шахедов".

Угроза ударных БПЛА распространилась на Харьковскую область.

Тревога была объявлена в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 сентября Россия запустила по Украине дроны-камикадзе, а утром – ударила ракетами. Всего в воздушном пространстве фиксировалось 58 ракет и "Шахедов", Силы обороны сбили 42 вражеских цели.

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