'Россия заслуживает того, чтобы проиграть': Зеленский пообещал ответить агрессору на каждый обстрел. Видео

Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы мир видел героизм украинцев, которые защищают свое государство и восстанавливают жизнь, несмотря ни на что. Именно об этом говорил президент нашей страны Владимир Зеленский в последнем обращении к стране.

Глава государства пообещал украинский ответ оккупантам на каждый обстрел, потому что "Россия заслуживает того, чтобы проиграть". И поблагодарил каждого воина, кто сражается ради Украины.

Также президент сказал "важные слова благодарности за сегодня и за эту неделю" людям, которые продолжают работать после российских обстрелов, помогать другим, разбирать завалы и возобновлять нормальную жизнь.

"Все наши спасатели ГСЧС Украины, медицинские работники, полицейские, энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы наши, волонтеры. Каждому и каждой, кто бережет нормальность жизни, моя благодарность", – сказал Зеленский.

Президент напомнил о последних российских ударах по Харькову, Одессе и Запорожью. Напомним, что во время обстрела Запорожья были ранены журналисты. По словам Зеленского, была ранена корреспондентка ТСН Кира Овес, а представительница "Укринформа" Ольга Звонарева до сих пор в реанимации. Глава государства пожелал им и всем другим пострадавшим скорейшего выздоровления и пообещал ответ "на каждое проявление террора против наших людей и государства".

Отдельно Зеленский отметил людей, проявивших себя на днях, помогая сохранить жизнь после российских ударов.

"Запорожье – это спасатели Борис Сердюк, Дмитрий Бородатый, Александр Куленко, наши полицейские Андрей Грачов и Михаил Малахов. Они одними из первых прибыли и оказывали помощь даже при повторном ударе. Работники скорой Запорожья Елена Кострюкова, Ярослав Бардаков и Елена Стариковская. Я благодарю вас!

Харьков – наши спасатели Виталий Школа, Владимир Тышков, Максим Ашимхин и Максим Василега, работники "экстренки" Маргарита Артеменко и Александр Байрачный, полицейские Руслан Османов и Роман Шаповалов. Я благодарю всех вас и ваших коллег!

Каждую неделю есть за что отметить работников на Херсонщине. ГСЧС Украины, в частности, пожарные, наши спасатели Артем Ковальчук и Дмитрий Пришко, Алексей Федько. Сержанты полиции Сергей Дрозд и Богдан Кот. Благодарю всех врачей, всех медицинских сестер и братьев, всех волонтеров, которые поддерживают медицину Херсонщины. А особенно за эту неделю заслуживают благодарности Юрий Шашкин, Виктория Ганжа, Оксана Горбань. Спасибо!" – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 6 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине. Под ударом оказалось одно из коммунальных предприятий Одесского района, погиб гражданский сотрудник.

Россия два дня подряд терроризирует Запорожье. Днем 5 апреля оккупанты ударили ракетами по гражданской и промышленной инфраструктуре, а утром 6 апреля атаковали промышленные предприятия. В городе зафиксированы многочисленные разрушения, в том числе в жилых домах, погибли четыре человека, ранения получили более 20 горожан

Также в ночь на 6 апреля российские оккупационные войска ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадание зафиксировано в Харькове и Дергачевской громаде. В областном центре 6 человек погибли и еще 10 ранены.