Россия заявила, что Украина 'отказалась' от обменов пленными: в ЦПД развенчали манипуляцию врага

Страна-террорист постоянно манипулирует фактами. В частности, Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными.

Как и предупреждал Центр противодействия дезинформации, в пророссийских медиа 6 августа распространилось фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных. В нем говорится об "исключении отдельных лиц из списков на обмен" и нежелании их возвращать.

"Отметим, что эта информация не соответствует действительности. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными", – отмечают в ЦПД.

Важно отметить, что это очередной шаг российской пропаганды, направленный на подрыв доверия к официальным украинским институтам и дискредитацию механизмов обмена.

Стоит также добавить, что ранее Центр уже сообщал о намерениях россиян продолжить информационную кампанию по дискредитации процессов обменов, а также опровергал фейк, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс".

Напомним, что 3 августа президент Владимир Зеленский анонсировал новый этап обмена военнопленными с Россией. Глава государства подчеркнул, что стороны договорились об обмене в формате 1200 на 1200 человек.

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