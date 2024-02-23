'Россиян будут ждать сюрпризы': Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ и ударов по кораблям РФ в Черном море

Украина будет готовиться к новому контрнаступлению и продолжит уничтожать корабли Черноморского флота РФ в Черном море. Это очень важно, несмотря на то, что бороться с такой страной, как Россия, – колоссальный вызов.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому изданию Fox News. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны никто в мире не верил в то, что наше государство выстоит.

Президент отметил, что у него и у украинских дипломатов было много встреч с международными партнерами и представителями Конгресса, которые регулярно настойчиво интересовались "когда уже победа?" и "почему так долго?".

"Почему это (контрнаступление - ред.) так медленно? Мы потеряли и теряем много людей, жизней. Если мы потеряем солдат, мы потеряем все", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что задача №1 для Украины на 2024 год – продолжить уничтожать вражеский флот в Черном море. Он анонсировал "некоторые сюрпризы" для оккупантов, не вдаваясь в детали.

Кроме того, по словам президента, в этом году Украина подготовит новое контрнаступление, однако это зависит от многих факторов. Кроме того, он прокомментировал уменьшение военной помощи США. Зеленский отметил, что украинцы без нее выживут, но не все. Мир должен понимать, что произойдет трагедия для всех не только для Украины, не только для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский также считает, что граждане России способны осуществить изменения в своей стране и устранить диктатора Владимира Путина. Однако это будет "длинный и трудный путь".

– Также президент рассказал, что на его жизнь за период полномасштабной войны было совершено по меньшей мере пять покушений. После пятой попытки ему это стало уже "неинтересно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!